Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ne’e Sponsor op dat HSV-Trikot

Dree Daag vör dat eerste Speel in’e ne’e Football-Saison hett de HSV en ne’en Sponsor. So as Medien dat seggt, is in’e tokamen twee Johr dat Ünnernehmen “Orthomol” op dat Trikot to lesen. De Firma hannelt mit Ergänzungsmiddel wat Eten un Drinken angeiht un betahlt den HSV üm un bi twee Millionen Euro dat Johr.

// Stand: 11.09.2020, Kl. 9:30

