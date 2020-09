Stand: 10.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Bußgeld för de Masken-Verweigerers

As dat utsüht, mööt woll doch nich all de Lüüd, de in Bus un Bahn keen Mask drägen doot, achtig Euro betahlen. Egentlich wull de Senaat dat so vunaf hüüt hebben. NDR 90,3 hett aver to weten kregen, dat de Hamborger Verkehrsverbund to'n gröttsten Deel wiederhen blots veertig Euro kasseern deit. Blots bi opsternaatsche Lüüd, de partuu keen Mask opsetten wüllt, dor warrt de Polizei ropen un denn ok dat högere Bußgeld kasseert. // Stand: 10.9., Klock 09:30

