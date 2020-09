Stand: 10.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Schoolsenater blifft op sien Kurs

Ok nadem dat nu to'n eersten Maal dat Corona-Virus in en School överdragen worrn is, ok nu blifft Hamborgs Schoolsenater Ties Rabe bi siene Menen. He seggt, dat weer richtig, wedder mit normalen Ünnerricht för all Schölers. Un denn seggt Rabe noch, wenn man gor keen Infekschonen hebben wull, denn müssen vunaf nu all Minschen to Huus blieven. Dorachter stickt de Anstekeree mit dat Virus in de Winterhuder Heinrich-Hertz-School, wo nu twee Johrgänge heel un deel in Quarantään sünd. // Stand: 10.9., Klock 09:30

