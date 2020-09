Stand: 10.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Ecken in Europa

Wat dat Reisen in Europa angeiht, dor wohrschaut nu dat düütsche Butenministerium vör noch mehr Regionen as betto. To'n enen sünd dat de Hauptstadt vun Tschechien, Prag un welk Ecken vun de Schwiez un vun Kroatien. Un denn wohrschaut se ok vör Reisen na dat franzöösche Eiland Korsika un de Regionen üm Lyon, Bordeaux un Toulouse ümto. // Stand: 10.9., Klock 09:30

