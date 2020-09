Stand: 09.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Grootfüer in Moria

Dat Flüchtlingslager Moria op de Insel Lesbos in Grekenland brennt – un dat meist heel. De Hülpslüüd sän, dat de Brand in de Nacht gliektietig an en paar Steden losgahn is. Woan dat leeg, is noch nicht rut. Wat Lüüd to Schaden kamen sünd, is ok noch nich kloor. Dat Lager is woll rüümt worrn. | Stand 09.09.2020 Kl. 09:30

