Stand: 09.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Flooghaven maakt Verlust

De Hamborger Flooghaven rekent wegen de Corona-Pandemie wieder mit en hogen Verlust. De Baas vun'n Airport, Michael Eggenschwiler, taxeert dat Minus in de tokamen drei Johr op bet to tweehunnertföfftig Millionen Euro. Dorför mööt denn mööglicherwies ok de opkamen, de Stüern betahlt, denn de Flooghaven hüürt to föfftig Perzent to de Stadt Hamborg to. | Stand 09.09.2020 Kl. 09:30

