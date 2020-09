Stand: 09.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Perzess gegen Gzuz

De Hamborger Rapper Gzuz kunn för en Johr un drei Maand in't Kaschott kamen. Dat födder de Staatsafkaatschop in jümehrn Plädoyer. De Afkaat vun'n tweeundörtig Johr olen Rapper will man, dat sien Mandant freispraken warrt. Gzuz warrt ünner annern vörsmeten, dat he sik nich an dat Wapengesett hoolt hett, dat he Drogen bi sik hatt hett, un dorto ok Körperverletzen. | Stand 09.09.2020 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2020 | 09:30 Uhr