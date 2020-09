Stand: 07.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Peking kümmt torüch

De historsche Veermaster Peking kümmt na sien Heimathoben na Hamborg torüch. De Reis hett hüüt morgen fröh in Wewelsfleth in Sleswig-Holsteen anfungen. Dat op Schick bröchte Groot-Seilschipp is vun de Warft rutsleppt worden. Wiel de Fohrt op de Elv rekend wi an’t Över mit dusende vun Tokiekers. Vunavend schall de Peking denn dor ankamen, wo se in Tokunft liggenblieven schall, vör dat Hamborger Hobenmuseum. / Stand: 07.09.20 Klock 09:30

