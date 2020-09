Stand: 07.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

School-Kwarantään

Op een Hamborger School sünd vun hüüt an fief Klassen kumplettemang in Kwarantään schickt worden. De Schoolbehöörd hett to NDR 90,3 seggt, ja, dat is wohr, dat dat an de Heinrich-Hertz-School in Winterhuud een Fall vun Corona gifft. Sundheitsamt un School snackt nu doröver, wo dat wiedergahn schall. Na dat Ennen vun de Ferien vör een Maand is bi hunnert Schölers, Schoolmesters un anner Personaal in Hamborg rutkamen, dat se sik ansteken harrn. / Stand: 07.09.20 Klock 09:30

