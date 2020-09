Stand: 07.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Pop-Up-Radweg

In Einbüddel gifft dat nu den ersten Pop-Up-Radweg vun Hamborg. Op de Straat „Bi’n Schlump“ is för Fohrradfohrers en dree Meter brede Stripeen mit Farv streken un aftrennt worden. De Fohrradspoor schall erstmal för een Johr bestahn, üm to kieken, wat’n de Straat later viellicht op Duer so ümboo’en kann. / Stand: 07.09.20 Klock 09:30

