Bald köttere Tiet in Quarantään?

In Düütschland kunn dat al bald wedder ne’e Quarantäne-Regeln geven. Mehre Gesundheitspolitikers griept nu en Idee op vun den Virologen Christian Drosten. He harr vörslaan, de Tiet, wo een in Quarantään mutt, vun veerteihn Daag op fief rünnertosetten. De SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach snackt in dat Daagblatt „Die Welt“ dorvun, dat se wüssen, dat een sik bi de allermeisten Minschen fief Daag na de eersten Symptomen nich mehr anstecken kunn.

