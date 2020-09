Stand: 04.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

840 Arbeitssteden fallt weg

De Hamborger Otto-Konzern verleggt Arbeitsplätz na Oost-Europa hen. Üm de Retouren, de na’n Versandhannel torüchkaamt, schall een sik af tokamen Johr in Polen un Tschechien üm kümmern. Dorüm fallt denn ok bi uns hier in Braamfeld achthunnertveertig Arbeitssteden weg. So as de Warkschop Verdi dat seggt, harrn de Arbeitslüüd hier bi uns över Johre henweg op en Deel vun jümehr Geld verzicht, üm den Standoort hier in Düütschland noch to redden.

// Stand: 04.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.09.2020 | 09:30 Uhr