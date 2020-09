Stand: 04.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Fohrgäst ut S-Bahn-Töög ruthaalt

In Hamborg müssen güstern ganz laat an’n Avend noch bi twee S-Bahn-Töög de Lüüd ruthaalt warrn. Dat leeg an en Stroomutfall in’n Citytunnel. Dorüm kunnen de Töög ok nich wiederföhren. Füerwehrlüüd hebbt de üm un bi tweehunnertföfftig Fohrgäst bi’t Utstiegen hulpen un sünd mit jüm na’n Bahnhoff Jungfernstieg hengahn. In’e Twüschentiet is de Citytunnel aver wedder free. Woso de Stroom utfullen is, dat is noch unkloor.

// Stand: 04.09.2020, Kl. 9:30

