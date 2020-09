Stand: 04.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona un de Ieshockey-Saison

Bi’t Ieshockey denkt de “Crocodiles Hamburg” över na, wat se nich op de tokamen Saison verzichten doot. Dat liggt doran, dat dat in de Iessporthall „Eisland“ in Farmsen man blots ‘n beten mehr as veerhunnert Sitzplätz gifft. De Crocodiles bruukt aver minnstens fiefhunnert Tokiekers bi jedet Speel. Dorüm hofft se nu, dat dat bi’t Ieshockey, anners as dat in’e Football-Bunnsliga plaant is, ok Tokiekers mit bi ween dröövt, de stahn doot.

04.09.2020

