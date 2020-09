NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 04.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

De Sünn un de Wulken wesselt sik vundaag af, dorbi blifft dat meisttiets dröög bi nich mehr as tweeuntwintig Graad. Morgen warrt dat Wedder denn wild: Dor is denn de Sünn dorbi, gifft Regenschuer, Gewidder un deels weiht denn ok en ornlich dullen Wind. Sünndag warrt dat denn wedder en beten ruhiger. Un de Temperaturen liegt an’t Wekenenn so twüschen föffteihn un achtteihn Graad.

