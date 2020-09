Stand: 03.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Senater stellt sik achter de Polizei

De Binnensenater vun Hamborg Andy Grote höllt sien Hannen över de Polizei, wo ehr Rassismus vörsmeten warrt. Togliek hett he güstern in de Börgerschopp verspraken, dat wenn sik jichtenseen över een Schandarm beklagen deit, dat fixer ünnersöcht warden schall as betto. Utlöser is en Andrag vun de Linken west: Se wüllt en weetenschappliche Ünnersöken över Racial Profiling hebben, also wenn en kuntrellert warrt, blots dorophen, wo he utsüht. / Stand: 03.09.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.09.2020 | 10:15 Uhr