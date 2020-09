Stand: 03.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Ne’et Testzentrum

An’n Hamborger Hauptbohnhoff makt hüüt Vörmeddag dat neegst Corona-Testzentrum op. Dor schüllt sik Fohrgäst vun Bus un Bohn ut anner Länners up dat Virus ünnersöken laten, ahn wat to betahlen dorför. De Containers staht op den Parkplatz vun dat Museum för Kunst un Gewarw an’n Steenduurplatz. Elkeen Dag schüllt bet to tweedusend Ünnersöken moeglich sien. / Stand: 03.09.20 Klock 09:30

