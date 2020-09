Stand: 03.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Mehr Schutz för Deerten

De Hamborger Senaat seggt, he hett dorut lehrt, wat in den Schandaal bi dat Deerten-Versöök-Labor LPT in’n Kreis Horborg pessert is. De Senaat fordert in en Andrag an den Bunnsraat ünner annern, dat’n duller as betto kiekt, wat moeglich is, üm Derten to schütten, un dat’n de Labors mehr op de Finger kieken deit. De Senaat hööpt, dat ok anner Lannsregeren den Andrag ünnerstütt. / Stand: 03.09.20 Klock 09:30

