Grundstüer in Hamborg

Dat Hamborger Modell för’t Utreken vun de Grundstüer finnt Wahnungsbedrieven, Wirtschop un Oppositschoon goot. Anners as bi’n Bund sall bi de Stüer op Grundstücken in Hamborg de Grundlaag nich dat ween, wat dat köst, man de Laag un de Grötte vun’t Grundstück sall en Rull spelen. Wenn’t geiht wüllt se dormit de Afgaav nich verännern un ok de Lüüd, de dor wahnt wüllt se nich verdrieven. // Stand 02.09.2020, Kl. 9:30

