Na Kunzert in Elvphilharmonie

Woveel Tokiekers süllt in Kunzerhallen as de Elvphilharmonie verlöövt ween? Na en Kunzert in de Elvphilharmonie sä Kultursenater Carsten Brosda güstern, een sull man över de aktuellen Corona-Regeln nochmal nadenken. Bi't eerste Kunzert mit Live-Publikum weern na en Paus vun fief Maand blots en beten mehr as sösshunnert un nich - as sünst - tweedusendeenhunnert Tokiekers verlöövt. // Stand: 02.09.2020, Kl. 9:30

