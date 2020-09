Stand: 02.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Unfall mit Ruller

In Hamm is güstern Avend en Rullerfohrer bi'n Unfall swoor to Schaden kamen. Dat geiht bi em nu üm Leven un Dood. Wat de Polizei seggt, hett en Autofohrer em bi't Afbögen in de Eiffestraat nich sehn. De beiden sünd frontal tosamenstött. De Fohrer vun den Wagen hett dorbi nix afkregen. // Stand: 02.09.2020, Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2020 | 09:30 Uhr