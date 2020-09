Stand: 02.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken jümmer wedder af, jümmer wedder mal kümmt ok de een oder anner Flaag mit dorto. De Temperaturen schafft dat bi’n mauen Wind ut Noord noch op bet to tweeuntwintig Graad. Opstunnst meet wi in Huusbrook noch twölf Graad.

Morgen warrt dat noch en Stück grieser as vundaag. De Dag fangt twoors eerst mit Sünnschien an, man to’n Nameddag kannt denn mal richtig pladdern un de Temperaturen schafft morgen ok nich mehr as bet to twintig Graad. // Stand: 02.09.2020, Kl. 9:30

