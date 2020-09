Stand: 01.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Oplagen lockert

Vun vundaag af an dörvt de Amateur-Sportlers in Hamborg wedder mit alleman traineren. Dat geiht, wiel de Senaat de Corona-Oplagen lockert hett. Bet to dörtig Spelers köönt nu alltohoop ahn Aftsand traineren. Bavento kann dat vun vundaag af an ok wedder en Buffet geven in Hotels un Kröög. Ok Saunas un Dampbäder dörvt wedder apenmaken, wenn se sik an Oplagen halen doot. //Stand 01.09.2020 Kl. 9:30

