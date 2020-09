Stand: 01.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Bomb in Neegraben

In Neegraben-Fischbeek hett de Fuerwehr in de Nacht en Flegerbomb ut’n tweten Weltkrieg unschädlich maakt. De düütsche Blindgänger weer op en Bostee opdükert. Bummelig sösshunnert Minschen müssen rut ut jümehr Wahnungen. De Saak weer vigeliensch för den Kampfmittelrümdeenst, wiel de Tünner bi de düütsche Bomb anners verboot weer, as bi brit’sche oder amerikan’sche Bomben. //Stand 01.09.2020 Kl. 9:30

