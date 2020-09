Stand: 01.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Wahl vun CDU-Vörsitter

De CDU in’n Kreisverband Wandsbeek, de hett nochmal jo seegt, to jümehren Vörsitter Dennis Thering. De CDU-Fraktschoonschef hett all sövenunsöventig Stimmen kregen. Sien Stellvertreters sünd Franziska Hoppermann, Ralf Niedmers un Karl-Heinz Warnholz worrn. Düsse Week warrt ok noch in Mitte, Noord, Eimsbüddel un Altonal CDU-Kreisvörsitters wählt. // Stand 01.09.2020 Kl. 9:30

