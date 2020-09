Stand: 01.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Tennis

De Hamborger Tennis-Profi Alexander Zverev is bi de US Open in New York in de tweete Runn kamen. De Nummer een ut Düütschland hett sik gegen Kevin Anderson ut Süüdafrika in veer Sätz dörchsett. Ok Angelique Kerber ut Kiel is in de twete Runn. Se harr in twee Sätz gegen Aila Toml-janovic ut Australien wunnen. // Stand 01.09.2020 Kl. 9:30

