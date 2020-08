Stand: 31.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Flüchtlingsbilanz na fief Johr

"Wir schaffen das" - vundaag is dat akraat fief Johr her, dat Kanzlersch Angela Merkel dissen Satz seggt hett. Achterna kemen alleen tweedusendföffteihn sowat bi veertigdusend Flüchtlinge na Hamborg, mehr as de Hälft dorvun leevt wiederhen hier. Soziaalsenatersch Melanie Leonhard seggt, dat sik dat so goot entwickelt hett, dat weer vör allen de Hamborgers to verdanken. Middewiel harrn üm de twintigdusend vun de Flüchtlinge en Arbeit in de Stadt funnen. // Stand: 27.08., Klock 09:30

