Bilanz na de Corona-Demos

De Parteien in Hamborg hebbt veel schimpt över dat, wat sik an't Wekenenn vör den Rieksdag in Berlin afspeelt hett. Na de groten Demonstratschonen gegen de düütsche Corona-Politik weern Lüüd vun de rechten Kant op dat vun de Polizei afsparrte Gelänn indrungen. De Parteien in de Börgerschop sünd sik enig, dat sowat nich nochmal passeern dröff. Man de AfD, de seggt, de Demo weer nich vun de Rechten präägt worrn. De Linke finnt, de Demonstranten müssen sik fragen laten, worüm se tosamen mit Nazis demonstreert hebbt. // Stand: 31.08., Klock 09:30

