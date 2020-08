NDR 90,3

Hamborger Bööm sünd an't Lieden

In Hamborg kann dat vunwegen de Harvststorms womööglich bold düütlich weniger Bööm geven. De Ümweltbehöörd seggt, vele Bööm güng dat nich mehr goot wegen to wenig Water vun baven. Dor, wo se en Gefohr för den Stratenverkehr warrn köönt, dor müss man jem afsagen. Man de Behöörd versprickt, dat man, so gau as dat geiht, ne'e Bööm naplanten will. De Hamborger CDU verlangt, dat schull för jeedeen Boom, de wegmutt, en Ne'en geven. // Stand: 31.08., Klock 09:30