NDR 90,3

Protestakschoon vun Ümweltschützers

En poor hunnert Lüüd hebbt in Hamborg för den Afscheed vun Energie ut Kohlen demonstreert. En Fohrrad-Demo mit sowat bi fiefhunnert Deelnehmers güng vun de Ümweltbehöörd in Willemsborg bet na dat Kraftwark Moorborg. En lüttere Grupp hett in Kanus op de Elv protesteert. De Ümweltschutz-Bewegung "Fridays for Future" un de BUND harrn dorto opropen. Se verlangt vun den Senaat, dat Kohlenkraftwark schull laatstens tweedusendfiefuntwintig afschalt' warrn. // Stand: 31.08., Klock 09:30