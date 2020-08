NDR 90,3

Weniger Minschen in Krankenhüüs inlevert

As dat losgüng mit de Corona-Pandemie, dor hebbt sik weniger Patienten as Nootfall in't Krankenhuus inlevern laten as sünst. Dat steiht in en Studie, de vun de Krankenkass DAK rutgeven worrn is. So kemen in'n März fiefuntwintig Perzent weniger Minschen mit Hartinfarkt na de Kliniken hen, vergleken mit verleden Johr. Ok bi Slaganfäll un Lüüd, de psychisch krank sünd, güngen de Tahlen ähnlich wiet rünner. Dorachter stickt, dat vele Minschen bang weern, sik mit dat Corona-Virus antosteken. // Stand: 31.08., Klock 09:30