NDR 90,3

Togverkehr wedder normaal

Op de Bahnstreck twüschen Hamborg un Lübeck steiht siet hüüt fröh ok dat twete Gleis wedder praat. De Bahn hett mellt, siet Bedrievsbeginn föhrt de Töög wedder all na Plaan. An de Fohrdröht för den Stroom weer wat kaputt ween, un Sünnavend weern dree Töög liggen bleven. // Stand: 31.08., Klock 09:30