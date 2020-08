Stand: 28.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Präsidentschopswahl in’e USA

US-Präsident Donald Trump is nu ok vun Amts wegen de Kandidaat vun de Republikaners bi de Präsidentschopswahl an’n drütten November. To’n Afsluss vun den Parteidag hett Trump wohrschaut, dat en – so as he dat seggt – „sozialistische Agenda“ de Tokunft vun’e USA kaputtmaken wörr. Bavento hett he denn ok en Sieg över dat Coronavirus toseggt. Vör dat Witte Huus versammeln sik hunnerte Demonstranten to Protesten.

// Stand: 28.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.08.2020 | 09:30 Uhr