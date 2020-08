Stand: 28.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Plaan för de Binnenalster

An’e Binnenalster schall mehr wat losween. Un bidregen schüllt dorto ok Krögers. Dat is bi en Ünnersöken vun’e Stadtentwicklungsbehöörd bi rutsuert. Överleggt warrt nu, wat een dor nich noch en annern Alsterpavillon mit en groot Restaurang binnen an’e Lombardsbrüch hinboen kunn. Bavento schüllt ok so nöömte Foodtrucks un bredere Weeg för Footgängers an’n Ballindamm de Binnenalster oprüschen. De CDU bekrittelt den Plaan un snackt vun Flickschosteree.

