Stand: 28.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Messattack in Hamm

In Hamborg-Hamm is en Keerl mit en Mess angrepen worrn un dorbi denn op Leven un Doot böös bi to Schaden kamen. So as de Polizei dat seggt, hett dat op en Parkplatz vun en Fastfood-Restaurang Striet geven. Wat dor nu genau passeert is, dat is noch unkloor. De Moordkommisschoon geiht de Saak nu na.

// Stand: 28.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.08.2020 | 09:30 Uhr