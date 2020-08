Stand: 28.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Striet wegen dat Cafe Seeterassen

Bi de Diskusschoon över dat Traditschoonscafe Seeterassen in Planten un Blomen geiht dat nu mehr to Saak. De SPD in’n Bezirk Mitte is nu dorgegen, dat dat Ganze afreten un neeboot warrt. So süht dat ok de CDU un ok de FDP. De dree Parteien wüllt nu eerstmal, dat en Gootachter nakieken deit, wat dor botechnisch överhaupt allens mööglich is. De Messe will dat Cafe Seeterassen afrieten, wiel de Bo rott is.

// Stand: 28.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.08.2020 | 09:30 Uhr