NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De ganze Dag vundaag is meisttiets grau. Sünd veel Wulken ünnerwegens. Dorüm gifft dat denn twüschendörch ok ümmer mal wedder dat een oder anner Regenschuer. To’n Namiddag hen künnt denn ok enkelte Gewidder mit dorbi ween. Un de Sünn wiest sik vundaag nich ganz so veel. Kiekt wi op de Temperaturen: Bet to eenuntwintig Graad warrt dat vundaag noch. Un dat Wekenenn hollt so twüschen twintig un tweeuntwintig Graad för uns praat. Meisttiets is dat fründlich, aver dor sünd denn ok‘n poor Wulken mit dorbi, so dat een dat een oder anner Regenschuer hier un dor nich ganz utsluten kann.

