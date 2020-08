NDR 90,3

Woans geiht dat wieter mit Corona-Tests?

Bunnskanzlersch Angela Merkel, de will vundaag Raat slaan mit de Länner-Chefs, un dat geiht um de tokamen Teststrategie in Saken Corona. Besnackt warrt ok de Fraag: Wo sinnvull sünd Massen-Tests, so as op'n Hamborger Flooghaven för de Minschen, de vun Reisen torüchkaamt. De Hamborger Eerste Börgermeester Peter Tschentscher will, dat reisen Lüüd ut Regionen mit veel Risiko jümmer toeerst in de Quarantään rin mööt, bevör se sik testen laat. Un jüst eben is mellt worrn: Maske nich opsetten schall mit tominnst föfftig Euro Bußgeld bestraaft warrn – in Hamborg sünd dat totiet veertig Euro. // Stand: 27.08., Klock 09:30