NDR 90,3

Corona-Impfen warrt utprobeert

An't UKE schall dat an't Enn vun'n September-Maand losgahn mit dat Testen vun en Covid-19-Impfstoff an Minschen. Dat Wekenblatt "Die Zeit" schrifft, dor harrn sik al mehr as tweedusend Lüüd mellt, de freewillig mitmaken wüllt. Anfangen wüllt se mit dörtig Personen. Dat Ganze bruukt sowat bi söss Maand an Tiet, dat Naünnersöken mit inrekent. Ok in en Reeg annere düütsche Labore sünd se flietig in de Gang mit de Arbeit an en Corona-Impfstoff. // Stand: 27.08., Klock 09:30