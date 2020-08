NDR 90,3

Mit Natschonaal-Gard gegen Protesteerers

De US-Regeern hett de Natschonaal-Gard na den Staat Wisconsin rinschickt. Dorachter steken doot de Protesten in de Stadt Kenosha, wo dat ok to Gewalt kamen is un twee Minschen sturven sünd. En Jungkeerl vun söventeihn Johr is middewiel fastnahmen worrn. To de Protesten weern dat kamen, nadem dat en Polizist op en Mann mit swatte Huutfarv schaten harr. // Stand: 27.08., Klock 09:30