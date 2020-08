NDR 90,3

Verhanneln över Airbus-Arbeitsplätz

Bi Airbus maakt sik de Arbeitgevers un de Gewarkschopen praat för't Raat slaan över dat Wegstrieken vun Stellen. Maandag schall dat Verhanneln in de eerste Runn gahn. De IG Metall Küste hett al nu verlangt, se wullen keen - as de heten doot - "betriebsbedingte Kündigungen". Airbus will alleen in Hamborg wegen de Corona-Flaut en Sösstel vun de Stellen wegstrieken. // Stand: 27.08., Klock 09:30