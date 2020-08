NDR 90,3

Klier-Perzess geiht wieter

Dat Arbeitsgericht in Hamborg, dat will hüüt Vörmiddag nochmal över den Striet bi de Putzbüdel-Keed Klier verhanneln. De Böversten beschülligt söss vun jem ehr Anstellte, de harrn de Arbeitstiet verkehrt afrekent. Man de Mitarbeiderinnen sünd vermoden, dat Klier jem loswarrn will, wegen jem ehrn Insatz in'n Bedrievsraat. // Stand: 27.08., Klock 09:30