NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn de Regen dör is, denn gifft dat en Mixtuur ut Sünnschien un Wulken mit blots noch hier un dor mal en lütt Schuer. Dat warrt bet negenteihn Graad warm – nu sünd dat in Osswarder veerteihn Graad. De Wind lett na und weiht in Maten ut Noordwest. Morgen gifft dat mehr Wulken as Sünn, un dorto Schuern mit Gewidders, bi bet to twintig Graad. // Stand: 27.08., Klock 09:30