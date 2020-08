Stand: 26.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Ne’et Holsten-Quarteer

Woans schall dat Holsten-Quarteer in Altnaa in Tokunft utsehn? De eerste Plaan för’t Neeboon steiht. Dat dreiht sik üm en Reeg vun Gebüüd, in de de Düütschland-Zentraal vun de Carlsbarg-Brueree intrecken will. In en Architekten-Wettstriet hett sik en Vörslag vun twee Kontors ut Hamborg un Berlin dörchsett. Se wüllt de Butenwand mit buddelgröne Glasschieven verkleden. / Stand: 26.08.20 Klock 09:30

