Stand: 26.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Triathlon-WM

Bi den Hamborg-Triathlon tokamen Maand warrt nu twee Weltmester-Titel utloovt. Dorachter stickt, dat in Kanada un op de Bermuda-Eilande weck anner Veranstalten afseggt worden sünd. Dormit gifft dat in de Mix-Staffel un ok bi de Profirönnen een Weltmester-Titel. De Hamborg-Triathlon löppt an’n föfften un sößten September in’n Stadtpark. / Stand: 26.08.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.08.2020 | 10:15 Uhr