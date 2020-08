Stand: 26.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Giff een, de freugt sik över dat Wedder: de Natur! Water bruukt wi, un wi kriegt vundaag ornlich wat vun af. Jümmer wedder gifft‘t Regenschuer, ok mol mit Blitz un Dunner vermengeleert, Sünnenschien blots af un an lütt beten. Dorto is dat köhlig worden. De Temperatur kladdert op maximal noch twintig Gradd. Opstunns hebbt wi in Neewiendool föffteihn Graad. De Wind dreiht op, kümmt middeldull bet fix mit störmsche Böen ut Nuurdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen warrt dat wedder beten fründlicher, bi een Mix ut Wulken, Sünn un blots noch enkelte Schuer bi nich groot anner Temperatur as hüüt. / Stand: 26.08.20 Klock 09:30

