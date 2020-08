Stand: 25.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Tablets för Schoolkinner

Uns Hamborger Schoolsenater Ties Rabe, de meent, Öllern schullen jümehr Kinner en Tablet för den Ünnerich köpen. So as all Kinner en Fohrrad hebben schullen, so schullen se ok en Rekner hebben, so seggt he. För Kinner, wo de Öllern keen Geld dorför hebbt, schall de School inspringen un wat utlehnen. //Stand 25.08.2020 Kl. 9:30

