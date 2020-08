Stand: 25.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Oplagen

Wat Hamborg in Tokunft in de Corona-Kries maken will, dat warrt de root-gröne Senaat vundaag op en Pressekonferenz künnig maken. Soziaalsenatersch Melanie Leonhard will middags de tokamen Schreed vörstellen. Wiel de Corona Tahlen ümmer noch na baven gaht, rekent en nich dormit, dat de Oplagen lockert warrt. //Stand 25.08.2020 Kl. 9:30

