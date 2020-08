Stand: 25.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Labor dörv wiedermaken

Dat Versöökslabor för Deerten LPT in Neegraben, dat Deertenschützer op’n Kieker hebbt, dat dörf wiedermaken. Se mööt sik aver an Oplagen holen. Dat Labor weer in’n Februar to maakt worrn. Deertenschützer hebbt dor un an en anner Standoort in Kreis Harborg ornliche Missstänn opdeckt. LPT hett sik darophin ne’e Lüüd haalt, de dat Ünnernehmen föhren schüllt un dorgegen klaagt, dat de Behöörden dat Labor to maakt hebbt. // Stand 25.08.2020 Kl. 9:30

