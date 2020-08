Stand: 25.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi Wulkenfeller, aver dat is deels ok fröndlich un blifft meist dröög. Övern Dag treckt dat duller to un an’n laten Namiddag kriegt wi Regen. Dat Ganze bi bet to eenuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder twölf Graad. De Wind weiht flau bet middeldull ut Süüd bet Süüdwest. Morgen is de Sünn meist gor nich to sehn. Wi kriegt dichte Wulken un ümmer wedder deels ornliche Flöög. Kann ok kott mal gewiddern un denn kümmt richtig wat daal. Dat Ganze bi bet to negenteihn Graad. // Stand 25.08.2020 Kl. 9:30

